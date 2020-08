Setor Policial Militar terá interdição por 90 dias por causa das obras

CB Correio Braziliense

Veja como ficará o trânsito nos próximos 90 dias - (foto: Detran-DF)

A partir da madrugada desta sexta-feira (21/8), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai bloquear a faixa esquerda da Via da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), sentido W3 Sul, no trecho entre o viaduto do Eixo Rodoviário Sul (ERS) e o viaduto do Eixo W (ERW – Sul). A interdição será devido às obras de revitalização da ESPM.

A interdição será necessária por causa da escavação do solo no local. A medida visa garantir a segurança dos veículos que circulam na via. A previsão é que a interdição ocorra por 90 dias, no entanto, poderá sofrer alterações conforme o cronograma da obra. Durante esse período, o Detran-DF realizará o monitoramento do trânsito no local.

Obra

A obra de revitalização da Estrada Setor Policial Militar começou no mês passado. Em uma primeira fase, serão executados 850 metros de drenagem, dois quilômetros de pavimentação – além da construção de dois viadutos. O valor da obra, que deve ser concluída em um ano, é de R$ 7,7 milhões.

A via será revitalizada para integrar o chamado Corredor Eixo Oeste. A obra, dividida em duas partes por questões de logística e segurança, terá início pelo trecho localizado entre o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar até o Terminal da Asa Sul (TAS), onde serão construídos os dois viadutos.