Covid-19: sargento José Ilto dos Santos é a nona vítima na PMDF

CM Cibele Moreira

José Ilto dos Santos estava lotado no Batalhão de Policiamento Rodoviário desde 1988 e foi internado no Hospital Santa Marta - (foto: reprodução / redes sociais)

A Polícia Militar do Distrito Federal perde mais um membro da corporação para a covid-19. O primeiro-sargento da reserva remunerada, José Ilto dos Santos, faleceu nesta quarta-feira (19/8) por complicações da doença. Ele estava internado no Hospital Santa Marta, em Taguatinga.



José dos Santos atuava no Batalhão de Policiamento Rodoviário desde 1988 e em 2016 se aposentou e entrou para a reserva remunerada. A Polícia Militar lamentou a morte e se solidarizou com familiares e amigos em nota de pesar publicada no site oficial da corporação.

Segundo levantamento da PM, desde o início da pandemia do novo coronavírus, nove integrantes da corporação faleceram pela doença. Ao todo, foram 1.178 casos confirmados entre os militares, e 163 seguem afastados para em quarentena.

Nas redes sociais, amigos prestam homenagem ao sargento. Um colega de profissão relembrou alguns momentos em que dividiu o trabalho com José Ilto. “Hoje recebo esta fatídica notícia e digo que a única coisa que levamos da Corporação são os amigos que conquistamos e as saudades de termos tido a oportunidade de conhecê-los”, pontuou.

Por se tratar de uma morte por covid-19, não haverá velório.