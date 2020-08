Aeroporto de Brasília terá conexão com mais três cidades

MM Mariana Machado

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Aeroporto Internacional de Brasília passa a ser conexão para mais três destinos. Na última quarta-feira (19/8), o terminal começou a operar para Uberlândia (MG), e, a partir de 31 de maio, também irá ter voos para Sorriso e Rondonópolis, ambas no estado de Mato Grosso.

Isso é possível graças a uma parceria entre as companhias Gol e Voepass, que já operavam para Araguaína (TO), Barreiras (BA), e São José do Rio Preto (SP). A Gol oferece 33 partidas diárias, ligando o DF com 25 cidades. Até o fim de setembro, a previsão é de 43 decolagens por dia, para 29 cidades ligadas diretamente, além dos seis destinos fechados na parceria com a Voepass.

Agora, Brasília passa a ter ligação direta com 37 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais, e 38 aeroportos.

Esforço

Em Brasília, terceiro maior terminal brasileiro em movimentação internacional de passageiros, adaptações foram necessárias diante do perigo do vírus, seguindo os protocolos de segurança adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Entre elas, estão a aferição de temperatura dos passageiros no momento do embarque, distribuição de álcool em gel em diversos pontos, utilização de robôs no auxílio da limpeza, avisos sonoros e comunicados visuais com medidas que devem ser tomadas para prevenção da doença, além de adesivos no chão para orientar os transeuntes sobre o distanciamento social.