Covid-19: DF registra mais 1.391 casos de infectados e 12 mortes

SP Sarah Peres

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registra mais 1.391 casos de contaminações nesta quinta-feira (20/8) e alcança a marca de 143.153 pessoas com a covid-19. Deste total, a maior parte é morador de Ceilândia: 17.026, segundo levantamento realizado pela Secretaria de Saúde (SES) até o início desta tarde.



No ranking do número de infectados, a segunda região administrativa com mais diagnósticos é o Plano Piloto, com 11.564 casos. Em seguida aparece Taguatinga (10.953) e, em quarto, Samambaia (8.952). O Gama está na quinta posição, com 6.864 doentes.

Mulheres representam o maior número dos casos: 53,3% (76.295). Homens equivalem a 46,7% (66.858). Quanto a faixa etária com mais casos está o grupo de 30 a 39 anos, com 38,49 mil registros. Em segundo lugar estão pessoas entre 40 e 49 anos (31,82 mil) e, por fim, jovens entre 20 e 29 anos (26,37 mil).



Óbitos

Os dados da secretaria indicam que, nesta quinta-feira, foram contabilizados mais 12 casos de vítimas fatais pela covid-19. No Distrito Federal, o total de mortos é de 1.978. Se acrescentarmos os demais 187 moradores de outros estados da Federação, esse número sobe para 2.175.

Ceilândia também lidera os casos de óbitos, com 384 registros. Em seguida está Taguatinga (204) e, em terceiro, Samambaia (178). A área do Plano Piloto contabiliza a morte de 146 residentes. Em quinto está o Gama, com 135 casos.