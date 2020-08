Manutenção no Metrô-DF causa atrasos nas viagens nesta quinta-feira

CB Correio Braziliense

O transtorno aconteceu devido à manutenção no sistema de energia - (foto: Helio Montferre/Esp. CB/D.A Press)

Na manhã desta quinta-feira (20/8), passageiros do Metrô-DF reclamaram de atrasos nos trens. O problema aconteceu no terminal de Ceilândia, e a espera foi de cerca de 10 minutos a mais do que o normal.

O Metrô Informou que o atraso ocorreu no horário de pico, das 7h às 9h, e que os trens circularam com intervalo maior (2 minutos a mais) no trecho Concessionárias - Terminal Ceilândia. A pasta ainda destacou que as equipes de manutenção estão atuando, mas nesta tarde os intervalos estão normais, sem atrasos, inclusive no trecho mencionado.

O transtorno aconteceu devido à manutenção no sistema de energia.