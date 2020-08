Vídeo: perseguição e troca de tiros no Novo Gama acabam em morte

AM Ana Maria da Silva*

Veículo estava sendo utilizado para a prática de outros crimes no entorno do novo Gama (GO) - (foto: Divulgação/Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) do Município do Novo Gama (Goiás))

Um homem de 24 anos foi morto após intensa perseguição e troca de tiros com o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) do Município do Novo Gama (Goiás). Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), dois rapazes estavam em carro suspeito de furto e roubo, que estava sendo utilizado para a prática de outros crimes no entorno. A ação ocorreu na rodovia GO-520, sentido Lago Azul.

Segundo o GPT, a sinalização para que o veículo parasse não foi atendida, e a partir daí a fuga se iniciou. Além da perseguição, os rapazes efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe e colidiu com outros dois veículos, próximo ao retorno sentido Boa Vista.

Ao saírem do carro atirando nos policiais, um deles fugiu para a mata, enquanto outro foi acertado. Apesar de ser socorrido ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele não resistiu. De acordo com o GPT, o rapaz havia cometido, dias antes, roubo de um malote de dinheiro, além de possuir diversas passagens pela polícia.

Além do veículo recuperado, foram encontrados no local uma arma com munições deflagradas. Todos os objetos foram encaminhados à 2° Delegacia Policial de Valparaíso para demais providências.



Confira vídeo da perseguição: