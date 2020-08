Aos 53 anos, mulher com câncer de útero vence a covid-19

CB Correio Braziliense

Iracy abraça a filha ao receber alta no Hospital de Base - (foto: Davidyson Damasceno/Agência IGESDF)

Iracy Leite Alves, de 53 anos, luta contra o câncer de útero. Nesta quarta-feira (19/8), ela venceu a batalha contra o coronavírus, quando recebeu alta do Hospital de Base, onde estava internada para se tratar da covid-19. Iracy faz tratamento oncológico no mesmo hospital.

“Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela força. Tenho fé que vou ficar curada desse câncer. Em segundo lugar, quero agradecer toda a equipe do Hospital de Base, desde as meninas da limpeza às enfermeiras e médicos pelo carinho e aconchego com que cuidaram de mim. Fico até mais forte, mais feliz”, comemorou a paciente.

A filha mais velha de Iracy, Flávia Alves, 35 anos, foi buscar Iracy no hospital. “Minha mãe começou a passar mal na semana passada e, durante as consultas no Hospital de Base, descobriu que estava com covid-19. Quando foi testada positiva, tivemos que nos separar. A gente fica com medo porque escutamos muita coisa sobre essa doença”, disse.