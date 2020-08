Polícia prende quadrilha que roubava casas no Lago Norte

CB Correio Braziliense

(foto: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

Agentes da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) prenderam um grupo especializado em cometer furtos e roubos em residências da região administrativa. A operação, batizada de Recidivista, foi deflagrada na madrugada desta quinta-feira (20/8).

De acordo com informações da Polícia Civil, após nove meses de investigação, os agentes conseguiram chegar aos suspeitos. Ao todo, os policiais cumpriram quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão contra o grupo criminoso.

As diligências aconteceram no Varjão, região administrativa próxima ao Lago Norte. Com os suspeitos, os policiais encontraram diversos objetos que teriam sido adquiridos nos crimes. Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.