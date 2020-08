Massa de ar polar chega no DF e temperatura deve cair

AM Ana Maria da Silva*

(foto: Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. )

Com a promessa da chegada da massa de ar polar no Brasil, o Distrito Federal se prepara para a queda da temperatura. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade pode aumentar nos próximos dias devido à mudança climática. O calor que tem se mantido acima dos 32ºC deve sofrer uma queda durante o final de semana.

Apesar da mudança, o meteorologista Mamedes Luiz Melo explica que parte dessa massa de ar polar vai chegar ao sul do Goiás, mas não deve trazer grandes impactos ao clima da capital do país. “Somente irá amenizar essas temperaturas no final de semana. De segunda-feira em diante, essa massa de ar frio estará em direção ao oceano, e no DF a temperatura voltará a se elevar. Dessa forma, teremos mais uma semana quente com baixas umidades”, ressalta.

Segundo o meteorologista, a previsão é que durante sábado e domingo, as temperaturas variem pela manhã entre 13ºC e 15ºC, enquanto à tarde deve variar entre 28ºC e 30ºC. Mas com a chegada da frente fria, surge também a previsão de chuva. “Não descarto a possibilidade de chuva entre sábado, domingo e segunda-feira. Mas é muito pequena para a meteorologia, a chance é de 5% a 10%, explica.

Neve e Granizo

De acordo com Mamedes, a massa de ar frio pode causar grandes impactos no tempo, como ocorreu em outros estados do país. “O caso da neve em Santa Catarina foi provocada pela massa de ar frio, uma vez que na frente dela havia uma banda de nuvens organizadas, que chamamos de frente fria”, diz. “Essa frente fria também é a motivadora da chuva de granizo no Acre. Ela é causadora da nebulosidade, que pode gerar chuvas mais intensas e, até mesmo, a possibilidade de granizo”, completa.

