Covid-19: DF chega a 2,2 mil mortes e tem 143.759 infectados

CB Correio Braziliense

(foto: REUTERS / Lindsey Wasson)

O novo coronavírus continua a avançar no Distrito Federal. Apenas nesta quinta-feira (20/8), 1.997 pessoas testaram positivo e a Secretaria de Saúde contabilizou 52 óbitos provocados pela doença. Com os novos registros, a capital chegou a 143.759 infectados e a 2,2 mil vítimas da covid-19.



Do total de vítimas, 2.007 são de moradores da capital e 193 de pessoas que viviam em outras unidades da Federação, mas faleceram em hospitais locais. Das novas mortes computadas, apenas oito ocorreram nesta quarta.

Com a disseminação da doença, o número de recuperados cresce na mesma velocidade. Ao todo, 124.876 (86,9% do total) pacientes conseguiram superar o novo coronavírus, portanto, há 16.883 casos considerados ativos.

Com 17.090 infectados, Ceilândia continua na liderança do ranking das regiões administrativas de maior incidência da doença. Em seguida, está o Plano Piloto, que soma 11.601 notificações da enfermidade e Taguatinga, com 11.030 infectados.