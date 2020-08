Com 33 casos de meningite, Saúde alerta para necessidade de vacinação

JF Jaqueline Fonseca

(foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil)

Mesmo com uma vacina que previne a doença, o Distrito Federal registrou 33 casos de meningite até agosto de 2020. O número apresenta uma queda de 65% com relação ao mesmo período do ano passado, quando 95 pessoas tiveram a doença.



A meningite é uma infecção que atinge as membranas do cérebro e a medula espinhal, causada por fungos, vírus, bactérias e parasitas. Em casos mais graves a doença pode levar à morte. As ocorrências de meningite são de notificação compulsória, ou seja, se uma pessoa tiver a doença, o caso deve ser comunicado às autoridades de saúde imediatamente.



A vacina que previne a doença é a meningocócica C, e ela demanda um esquema de administração que consiste em duas doses aos três e cinco meses, havendo intervalo de 60 dias entre as doses, além de um reforço aos 12 anos.



De acordo com a Secretaria de Saúde, até abril de 2020, 70% do público-alvo se vacinou, enquanto que no mesmo período do ano passado a cobertura vacinal era de 90%. Aqueles que ainda não tiverem se vacinado, podem procurar qualquer uma das 128 salas de vacinação no Distrito Federal.

Fernanda Ledes, enfermeira da área técnica de imunização, reforça que mesmo durante a pandemia a vacinação está ocorrendo com a segurança sanitária necessária. “As salas de vacinas estão funcionando normalmente para vacinação de rotina e, portanto, reiteramos a importância de as pessoas procurarem as salas para atualizar a situação vacinal. Com a retomada gradual das atividades, muitas doenças podem voltar a circular, caso as pessoas não estejam adequadamente vacinadas”, afirma.



Além da vacina, outras ações podem ajudar a prevenir a meningite como o reforço na higiene pessoal, manter ambientes arejados e ventilados — especialmente os locais coletivos.