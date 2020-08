PRF apreende mais de 100 motocicletas em dois dias de operação

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 103 motocicletas durante a Operação Duas Rodas, deflagrada na BR-040. A ação dos agentes aconteceu entre quarta (19/8) e quinta-feira (20/8), na região entre Santa Maria e Luziânia (GO), município goiano distante cerca de 50 quilômetros da Rodoviária do Plano Piloto.



Durante a operação, os policiais fiscalizaram 649 motocicletas, 735 pessoas e removeram 103 veículos para o pátio da corporação. Ao todo, 362 multas por irregularidades foram aplicadas e duas motocicletas furtadas foram recuperadas.

A PRF ainda informou que é notável o aumento da venda de motocicletas durante o período da pandemia do novo coronavírus. Por isso, a quantidade de infrações e acidentes também aumentaram. Diante do cenário, a corporação decidiu intensificar a fiscalização na capital e no Entorno.