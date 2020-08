Capotagem de veículo deixa cinco pessoas feridas na BR-040

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: CBMDF/Divulgação)

Uma capotagem na BR-040, na altura de Luziânia (GO), município do Entorno distante cerca de 60 quilômetros da Rodoviária do Plano Piloto, terminou com cinco pessoas feridas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, duas vítimas ficaram presas às ferragens.



O acidente aconteceu após o viaduto da linha férrea da região. Os bombeiros da capital foram acionados para o acidente por volta das 20h30 desta quinta-feira (20/8) e socorreram as vítimas com apoio dos militares de Goiás.

De acordo com os militares, havia cinco pessoas no veículo que capotou e não foi possível identificar o motorista. Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Goiás (Samu-GO).

Os bombeiros do DF informaram que não têm detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, mas ressaltaram que todas estavam conscientes e orientadas. Uma das faixas da BR-040 precisou ficar interditada durante o socorro.