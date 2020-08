Massa de ar polar vinda do sul deixa manhã fria no DF nesta sexta

CB Correio Braziliense

Uma massa de ar que levou neve ao sul ajudou a amenizar a temperatura no DF na manhã desta sexta - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com a aproximação da massa de ar polar na região centro-oeste, o calorão deu uma trégua na manhã desta sexta-feira (21/8). O dia amanheceu nublado, devido à circulação de ventos, que favorecem a nebulosidade. Porém, no decorrer do dia, a tendência é que o céu fique limpo e as temperaturas voltem a subir.

A mínima chegou a 15ºC, no Paranoá, e 16ºC, na área central de Brasília, nas primeiras horas dos dias. A máxima deve chegar aos 32ºC, no período mais quente, à tarde. Apesar do céu fechado, não há previsão de chuva para hoje.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover no próximo domingo (23/8). As precipitações, no entanto, devem ser fracas e em áreas isoladas. A meteorologista Nayane Araújo explica que a segunda quinzena de agosto tem forte tendência para chuvas. “São chuvas normais do período, mas não firma a estação chuvosa. Ainda vai ter período de tempo seco”, afirmou a especialista.

Embora o dia esteja mais nublado, a umidade relativa do ar continua baixa no DF. A taxa mais alta foi registrada nesta manhã, de 75%. À tarde, ela pode chegar a 30%, no Plano Piloto, e 25%, em algumas regiões administrativas. A capital continua em estado de atenção.

Para o fim de semana, o Inmet prevê o clima semelhante com esta sexta-feira (21/8). As manhãs serão mais fechadas, principalmente no domingo (23/8), quando há as chances de chuva.