Força-tarefa: GDF fiscaliza uso de máscaras na Feira dos Goianos

CB Correio Braziliense

Do total de estabelecimentos fiscalizados, três foram autuados por irregularidades e um por descumprimento de normas de combate à covid-19 - (foto: DF Legal/Divulgação)

Comércios das regiões do Areal, Setor H Norte e Feira dos Goianos receberam a força-tarefa de 12 órgãos do GDF com o objetivo de conscientizar as pessoas para a importância do uso de máscaras e para a manutenção das normas de distanciamento nos estabelecimentos. A ação ocorreu nesta quinta-feira (20/8).

A fiscalização contou com auditores da Secretaria DF Legal, Secretaria de Governo, Vigilância Sanitária, Ibram, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran-DF e DER-DF, entre outros. O DF Legal informou que pelo menos 700 pessoas foram abordadas e 3.500 máscaras foram distribuídas.

A força-tarefa é um reflexo do aumento do número de casos de covid-19 na última semana, de acordo com o secretário do DF Legal, Cristiano Mangueira. “Nesses últimos cinco meses, com a abertura gradual do comércio, a observância dos protocolos foi relaxada. Esse incremento da força-tarefa busca aumentar o respeito a esses protocolos”, alerta Cristiano.

Em casos de desobediência às normas ocorrerá a aplicação de multas de R$ 2 mil a R$ 4 mil pelo não uso de máscaras. Se o estabelecimento comercial não estiver respeitando os protocolos, ele receberá uma multa – nunca inferior a R$ 3.628.

Também houve punição para os estabelecimentos que descumpriram normas. Ao todo, foram vistoriados 525 estabelecimentos. Desse total, três foram autuados por irregularidades e um multado por descumprimento de normas de combate à covid-19.

Com informações da Agência Brasília