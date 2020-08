Covid-19: casos no DF fazem PM suspender curso presencial de cadetes

CB Correio Braziliense

Por enquanto, o curso será feito a distância - (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Devido ao avanço da covid-19 no Distrito Federal, a Polícia Militar do DF (PMDF) suspendeu as aulas presenciais do Curso de Formação de Oficiais (CFO). De acordo com a portaria, assinada pelo comandante-geral da corporação, coronel Julian Rocha Pontes, as aulas voltaram ao modelo a distância nesta quinta-feira (20/8) e assim devem permanecer por 30 dias.

Na portaria, o comandante-geral afirma que levou em consideração o aumento de casos da doença no DF, o estado de calamidade pública — decretado em 26 de junho pelo governo local, a suspensão do retorno das aulas na rede pública de ensino e a necessidade de evitar o aumento de contágio no âmbito das atividades educacionais da PMDF.

A modalidade presencial ficará suspensa, a princípio, por 30 dias. Porém, o retorno irá depender da evolução do cenário epidemiológico do novo coronavírus na capital federal.

O Departamento de Educação e Cultura da corporação será responsável por ajustar o currículo da atividade acadêmica do CFO.