Webnário discute soluções de impacto no combate à violência doméstica

(foto: Procuradoria Especial da Mulher/ Divulgação)

Na tarde desta sexta-feira (21/8), a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), com apoio do grupo #LigaDelas, apresenta um Webnário para discutir as Soluções de Impacto no Combate à Violência Doméstica. A transmissão será pelo Facebook e pelo Youtube da procuradora especial da Mulher, Júlia Lucy. A abertura e apresentação dos convidados começa às 14h no @julialucydf.

Entre os palestrantes estão o titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra as Mulheres do Núcleo Bandeirante, juiz Ben-Hur Viza, com o tema “Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do Distrito Federal e acesso à Justiça na pandemia", e a gestora de políticas públicas Izabel Arrais, com o tema “Soluções Preventivas no Combate à Violência Doméstica.

Também participam da transmissão a professora titular do curso de biomedicina da Universidade Católica de Brasília (UCB), Yara Hamu, com o tema “A Biomedicina Estética na Auto Estima à Mulheres Vítimas de Violência Doméstica”; a arquiteta Thais Solon, com o tema “Ressignificação dos Lares para Mulheres que passaram por situação de vulnerabilidade”, e a advogada Nara Maubrigades, do Instituto Re.tomar, com o tema "Violência contra as mulheres".