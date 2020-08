Morre, aos 74 anos, José Edvaldo Cabral, vítima da covid-19

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução)

Morreu, às 6h15 desta sexta (21/8), José Edvaldo Cabral, 74 anos. Depois de lutar contra a covid-19, não resistiu às complicações. Ele deixa a esposa e grande amor da sua vida, filhos e os quatro netos que sentirão muitas saudades.

Edvaldo era militar e professor de português. Chegou a Brasília em 1981, com a esposa, Zeneide Cabral, 76, e os filhos. Na capital, eles criaram a família com muito amor. Dizia que, quando finalmente fosse aposentado compulsoriamente, se tornaria revisor do Correio Braziliense. Gostava de estar sempre ativo, física e mentalmente. Teimoso, não parava quieto e ficava bravo por não poder ir à lotérica nos últimos meses.

A família se lembrará dele como nessa foto, alegre, de bom humor. Estava sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma palavra de incentivo ou uma piadinha de avô. “Nunca vamos esquecer da infância cheia de alegria, ele sempre nos fazia sorrir. Quando chegávamos em casa, ele se escondia e tínhamos que achá-lo, ele também adorava brincar de dar sustos. Ele sempre vai ser assim, só alegria e eu a menininha dele”, disse uma das netas.

Nunca se deixava abater e vivia com leveza, encarando os desafios com tranquilidade. Apesar da tristeza da saudade, a família sabe que sua partida foi em paz, acompanhado dos amigos espirituais e com a certeza de que reencontrará os amados em breve.

Ao se despedir, Zeneide se declara: “Você sempre foi e sempre será o amor da vida”.