Resumo do dia: veja como está o avanço da covid-19 no DF

DF é a unidade da federação que mais testou pessoas para o coronavírus no país

Casos - O aumento dos casos de covid-19 no DF fez a PM suspender o curso presencial de cadetes por 30 dias. O retorno depende do avanço da doença. Por enquanto, o curso permanece a distância. No DF, 3,7 mil crianças de até 10 anos testaram positivo para a covid-19: um estudo da Universidade de Harvard concluiu que a infecciosidade infantil está subestimada. O número de casos no DF passou de 145 mil e as mortes somam 2.242.

Retomada - As atividades desportivas devem ser retomadas, mas sem público. Servidores da Secretaria de Esporte e Lazer irão retornar ao trabalho a fim de reiniciar os serviços da pasta, que ainda descarta eventos abertos ao público. Uma força-tarefa com a participação de 12 órgãos do GDF foi fiscalizar o uso de máscaras na Feira dos Goianos: 700 pessoas foram abordadas e 525 estabelecimentos foram visitados.

Testes - O Distrito Federal tem o maior índice de testagem do Brasil: pesquisa do IBGE mostra que cerca de 16% das pessoas que fizeram o exame no país são moradores do DF.

Hospitais - Além da pandemia, o sistema de saúde precisa lidar com o crescimento da dengue. Simultaneamente ou em curto espaço de tempo, há brasilienses que lutaram contra os dois vírus. Especialistas alertam para a importância do diagnóstico.