Protesto de moradores do 26 de Setembro interrompe trânsito na Estrutural

Os manifestantes afirmam que as casas derrubadas pelo DF Legal eram habitadas. - (foto: Arquivo Pessoal)

Um confronto entre moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro e a polícia fechou a Via Estrutural. Os manifestantes protestam, na tarde desta sexta-feira (21/8), contra a derrubada do assentamento.

Vídeo enviado ao Correio mostra um morador com a perna machucada, caído ao chão. A pessoa que está gravando afirma que os bombeiros não conseguem socorrer, porque os policiais estão impedindo a passagem.

“Nós já estávamos saindo da via quando a polícia jogou gás na gente. Jogaram bomba num morador, a gente não está conseguindo sair”, afirmou o manifestante Roger Brasil, que vive na colônia há seis anos.

Derrubada

Na quarta-feira (19/8), o DF Legal, junto às forças de segurança do Distrito Federal, realizou derrubada de construções no Assentamento 26 de Setembro. Em nota oficial, o órgão informou que as casas derrubadas não tinham moradores, no entanto, os manifestantes negam e afirmam que as casas estavam ocupadas.

“O governador não chamou a gente para conversar. Na campanha, ele prometeu que não ia derrubar as casas, prometeu que ia regularizar o assentamento, mas agora está fazendo o contrário. Veio um aparato gigante da polícia e várias pessoas foram machucadas”, afirmou Roger.

Nas placas dos manifestantes estava escrito: “Não somos delinquentes, somos cidadãos”, “Exigimos moradia, a favor da regularização” e "A 26 de setembro não aceita derrubadas”.

A Secretaria DF Legal informou que, apenas nesta sexta-feira (20), desobstruiu uma área equivalente a 10 estádios do tamanho do Maracanã na região do assentamento 26 de Setembro.

De acordo com a pasta, nos 70 mil m² foram removidas seis edificações de alvenaria, três de madeira, uma de pré-moldado, seis bases, 30 metros lineares de muros, 650 metros de cerca e derrubados 32 postes irregulares de energia. Ainda foi soterrado um poço artesiano e uma caixa d’água, ambas clandestinas. O DF legal afirma que nenhuma das edificações estava ocupada.

O Correio questionou a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar sobre o caso. Assim que houver resposta, a notícia será atualizada.