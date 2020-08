CB Correio Braziliense

CURSOS

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313-8877, das 10h às 16h.

Capacitação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece 21 cursos na plataforma de educação a distância CIEE Saber Virtual. O objetivo é reforçar a importância da capacitação dos jovens durante o período de distanciamento social. Os cursos são abertos para todos os estudantes, independentemente da idade. As inscrições devem ser feitas pelo portal www.ciee.org.br.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciis tgiles / Facebook: www.face book.com/stgilesbrasil.

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUm BgnMhDzX7e444aA/featured.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianea raujosilvadf@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp:

9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção. O curso oferece conhecimento prático e teórico, das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Aos sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/exten sao-presencial/direito/complian ce-e-anticorrupcao.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou

e-mail textos.revisart@gmail.com.

OUTROS

Doação

Hoje, a horta comunitária que é cultivada no JK Shopping vai distribuir sua produção de hortaliças no Mercadinho do Brasília Shopping, em uma ação solidária. Quem quiser levar os produtos fresquinhos para casa poderá fazer a troca doando agasalhos e alimentos não perecíveis. Local: Estacionamento G2 Brasília Shopping, das 11h às 17h.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Quermesse

O Templo Budista de Brasília promove a tradicional Quermesse, desta vez, virtualmente, devido à pandemia da covid-19. O tema do ano é “Toda Vida é Preciosa”. As apresentações culturais serão nos sábados de agosto, dias 8, 15, 22 e 29, das 19h às 21h, pelo canal do YouTube do Templo: www.youtube.com/c/Ter raPuraDF. Os pedidos de delivery e takeout de comida poderão ser feitos durante todo o mês de agosto, de domingo a domingo, pelo site www.quermessefood.com.br.

Transações imobiliárias

Em comemoração ao mês do corretor de imóveis, o Ceteb promove o curso técnico em transações imobiliárias. O valor pode ser pago por boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Mais informações: 3352-6527 / 3218 8330 ou WhatsApp 9 8597-1252.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Empreendedoras

A Fundação Assis Chateaubriand, com apoio do Sebrae e da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, promove o curso “Todas Elas”. O objetivo é oferecer capacitação para mulheres donas do próprio negócio. Podem participar empreendedoras que sejam maiores de 18 anos, com renda de até R$ 500 por pessoa na família, que tenham celular com acesso à internet e que residam em uma dessas seis regiões administrativas: Ceilândia, Sobradinho, Riacho Fundo, Estrutural, Samambaia e São Sebastião. Quando: a partir do dia 25 de agosto, com duração de três meses. O curso é 100% on-line e gratuito. Mais informações: http://www.ei.org.br/todaselas.

Desligamentos programados de energia

PLANO PILOTO

HCGN 703: blocos A ao Q, das 7h40 às 13h30.

SAMAMBAIA

QN 408: conjunto G, lotes 1/2, 3, 4, 5; conjunto H, lotes 1, 5, 6, das 8h40 às 12h30.

Chifrudo

crédito: Monique Renne/Especial para o CB

O Monumento Solarius, popularmente conhecido como Chifrudo, é uma estátua de porte considerável (dezesseis metros de altura) doada pelo governo da França. Segundo as negociações iniciais, a obra deveria ficar em frente à Torre de TV. No entanto, Lucio Costa achou o monumento muito estranho e sugeriu que fosse colocado em outro lugar. Está localizado às margem da BR-040, em Santa Maria.

Destaques

Palestra

Para quem sonha em trilhar carreira internacional, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas deste público. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos variados, de curta e longa duração, e seus processos de admissão. A programação será transmitida pelo aplicativo Zoom. Quando: a partir do dia 26 de agosto, até 19 de setembro. Para informações e inscrições: www.educationusa.org.br/inscricao.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Grita geral

crédito: Maure

COVID-19

Moradores de rua

A estudante Vanessa de Menezes, 23 anos, moradora do Jardim Botânico, reclamou que deveria haver um serviço mais amplo para pessoas em situação de rua. “Nas pesquisas que realizei, vi que Brasília só têm dois centros de acolhimento. Acho que deveria ter mais. Eu sei que o momento financeiro não é fácil para ninguém, mas imagina como está sendo este período de pandemia para estes cidadãos”, comenta.

» A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) informou que o Distrito Federal conta com dois Centros POP — um em Taguatinga e o outro no Plano Piloto. As unidades servem como apoio para população em situação de rua. Nos centros, essas pessoas podem guardar pertences pessoais, tomar banho, lavar roupa, usar o banheiro e fazer as três refeições principais do dia (café da manhã, almoço e lanche). A equipe dos centros especializado viabiliza a provisão de documentação para moradores em situação de rua e a inscrição no Cadastro Único, para que eles tenham acesso a benefícios sociais. O Centro Pop não funciona como abrigo. Trata-se de espaço de acolhimento, com funcionamento durante o dia. A finalidade é assegurar a reinserção social da população. Para pessoas em situação de rua, há 400 vagas nos alojamentos provisórios de Ceilândia e do Plano Piloto.









Gama

Sinal quebrado

O entregador Vicente Pereira, 25 anos, reclamou que um semáforo estava sempre no “amarelo”, na Avenida dos Bombeiros, no Gama, no domingo passado. “Passei na parte da manhã, por volta das 9h, e encontrei o sinal paralisado. Uma colisão parecia ser questão de tempo”, conta. “Não vi um carro do Detran para fiscalizar o local. Cadê eles?”, questiona.

» Por meio de nota, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que o equipamento foi vistoriado ainda no domingo (16/8) e está funcionando normalmente, desde então.