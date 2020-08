HUB começa a retomar consultar e organizar atendimentos

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O Hospital Universitário de Brasília (HUB) começa a retomar, de forma gradual, as consultas eletivas – aquelas não consideradas emergenciais. Devido à pandemia do novo coronavírus, os atendimentos estavam reduzidos desde março deste ano.

De acordo com a instituição, a medida visa atender, em especial, pacientes crônicos, que não podem ficar desassistidos por muito tempo, devido ao risco de agravamento da doença. A ideia é implantar uma gestão de filas eficaz para evitar aglomerações.

Entre as estratégias adotadas pelo HUB, está a retomada de 40% da capacidade do atendimento ambulatorial e o agendamento de apenas três pacientes por hora em cada especialidade. Além disso, as pessoas em busca de atendimento só poderão entrar no prédio com 15 minutos de antecedência da hora marcada, para garantir menor circulação de público no ambiente.

Outra iniciativa é a realização de consultas por telemedicina. Cardiologia, endocrinologia, psiquiatria, reumatologia e saúde indígena são algumas das especialidades que aderiram ao atendimento virtual. A equipe da unidade está em contato com os pacientes para a marcação das consultas online.

Os estágio obrigatórios dos cursos de graduação da saúde e medicina da Universidade de Brasília (UnB) também estão sendo retomados aos poucos. O retorno foi planejado por curso, com redução do número de alunos em cada serviço do hospital para cumprir o distanciamento. Entre as medidas de segurança, estão distribuição de equipamentos de proteção individual, triagem para quem apresenta sintomas, realização de teste rápido e treinamentos em biossegurança.