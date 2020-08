Descarte da naja foi filmado

CB Correio Braziliense

Imagens de câmeras de segurança do Shopping Pier 21 mostram o momento em que a naja kaouthia é deixada no estacionamento do estabelecimento. O animal foi abandonado um dia após picar o acusado de tráfico de animais Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl, de 25 anos, em 8 de julho. O amigo dele, Gabriel Ribeiro de Moura, 24, levou o réptil ao lugar para atrapalhar as investigações. O vídeo mostra o momento em que o jovem chega ao shopping e deixa a caixa com a cobra. Em seguida, é possível ver um veículo do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) da PMDF, que recolhe o animal. Os militares também agiram, segundo as investigações, para dificultar a apuração da Polícia Civil. Além de Pedro e Gabriel, outras nove pessoas foram indiciadas pelos crimes de tráfico, associação criminosa, maus-tratos, prevaricação e fraude processual. Entre eles, estão familiares do estudante e militares da PMDF.



Protesto contra derrubada

Um confronto entre moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro e a polícia fechou a Via Estrutural na tarde de ontem. Os manifestantes protestaram contra a derrubada do assentamento. Vídeo enviado ao Correio mostra um morador com a perna machucada, caído no chão. A pessoa que está gravando afirma que os bombeiros não conseguem socorrer, porque os policiais estão impedindo a passagem. “Nós já estávamos saindo da via quando a polícia jogou gás na gente. Jogaram bomba num morador, a gente não está conseguindo sair”, afirmou o manifestante Roger Brasil, que vive na colônia há seis anos.Na última quarta-feira, o DF Legal, junto às forças de segurança do Distrito Federal, realizou derrubada de construções no Assentamento 26 de Setembro. Em nota oficial, o órgão informou que as casas derrubadas não tinham moradores, no entanto, os manifestantes negam e afirmam que as casas estavam ocupadas.



Liberado o pagamento de programas

O sexto crédito dos programas Bolsa Alimentação (BA) e Bolsa Alimentação Creche (BAC) já está liberado. Os valores são referentes ao período de 1º a 31 de agosto. Os benefícios contemplam 129 mil estudantes da rede pública de ensino e as crianças matriculadas nas instituições conveniadas da Secretaria de Educação. Desde o começo dos programas, em março, já foram investidos R$ 72,8 milhões.As famílias recebem R$ 150 por estudante.