Homem é preso após usar arma de fogo para ameaçar caminhoneiro

CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação/PRF )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã deste sábado (22/8), um homem por porte ilegal de arma de fogo. Segundo denúncia, ele teria ameaçado um caminhoneiro durante briga de trânsito na BR 020, em Planaltina (DF).

O homem de 57 anos conduzia um Ford Ka. No veículo, os agentes encontraram uma pistola calibre 380, com oito munições, um equipamento de choque e uma faca de caça. Apesar da arma estar registrada em nome do condutor, ele não tinha porte.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.