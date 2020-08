Dengue: DF registra aumento de 21,4% nas notificações em 2020

CM Cibele Moreira

Distrito Federal registrou 43.941 casos de dengue neste ano - (foto: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Os casos de dengue no Distrito Federal chegaram a 43.941 até a primeira semana de agosto de 2020. De acordo com a Secretaria de Saúde, o número representa aumento de 21,4% das notificações registradas no mesmo período do ano passado, quando houve 36.192. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela pasta, na sexta-feira (21/8).

O levantamento mostra que 42 brasilienses morreram pela doença neste ano. Dez das vítimas eram moradoras do Gama; quatro de Ceilândia; três de Samambaia, Vicente Pires e Planaltina e dois de Sobradinho, Guará, Sobradinho II, Lago Sul, Recanto da Emas, Taguatinga e Santa Maria.

As regiões do Riacho Fundo II, Paranoá, Fercal, Águas Claras e Plano Piloto contabilizaram um óbito cada. No mesmo período de 2019, foram registradas 45 mortes por complicações da doença.

Além de ser o epicentro do novo coronavírus no Distrito Federal, Ceilândia também lidera o ranking entre as cidades com o maior número de ocorrências de dengue, com 4.932 casos. Depois vêm Gama (4.647), Santa Maria (3.700), Samambaia (3.514), Taguatinga (3.252) e Guará (2.733). Por outro lado, o SIA é a região com o menor número de casos, com 12 registros.

Prevenção

Com o intuito de minimizar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, agentes da Vigilância Ambiental e militares do Corpo de Bombeiros têm atuado desde o início do ano em ações para a retirada de possíveis focos do Aedes aegypti, além de orientar a população sobre as medidas de prevenção.

Em todo o ano passado, foram mais de 47 mil casos prováveis e 62 evoluíram a óbito. No entanto, em 2018 o Distrito Federal registrou cerca de 2,4 mil casos e duas mortes.

Cuidados

Saiba quais cuidados tomar para evitar a doença e a proliferação do mosquito transmissor:

» Evite água parada

» Tampe baldes, caixas d’água e tonéis

» Deixe garrafas viradas para baixo e mantenha lixeiras sempre tampadas

» Coloque areia nos pratos de vasos de plantas

» Mantenha ralos e calhas sempre limpos

» Use repelente

» Acione a Vigilância Ambiental, o SLU ou a Novacap caso suspeite que um local seja potencial foco do mosquito

Fonte: Secretaria de Saúde