Covid-19: DF registra mais cinco mortes e 988 novos casos neste sábado

No DF, os números da covid-19 não param de subir. Em balanço divulgado pela Secretaria de Saúde no fim da tarde deste sábado (22/8), mais cinco pessoas morreram infectadas pelo coronavírus. Ao todo, são 2.062 óbitos. Além disso, em relação ao levantamento publicado mais cedo, por volta de meio dia, foram contabilizados mais 988 casos da doença.



Ceilândia continua liderando o ranking de contaminados no DF, com mais de 17,5 mil casos. A região é seguida pelo Plano Piloto, com pouco mais de 12 mil, e por Taguatinga, onde foram registradas mais de 11,3 mil infecções.



Desde o início da pandemia, 147.127 pessoas tiveram a doença confirmada. Dessas, 28.912 estão recuperadas e 15.958 ainda estão com o vírus ativo no corpo. Em comparação com o balanço feito pela manhã deste sábado, houve aumento de cerca de 2 mil pacientes recuperados.