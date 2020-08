Eixo capital

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Polêmica continua

Nesta semana, a Câmara Legislativa retoma a discussão de um projeto que provocou grande polêmica: a proposta de proibição de nudez e referências religiosas em exposições de arte no DF. A votação em primeiro turno terminou em 7 x 6. Ou seja, 11 deputados ainda não deram opinião sobre a matéria apresentada pelo presidente da Casa, Rafael Prudente (MDB). Ainda não votaram: Agaciel Maia e Daniel Donizet, do PL, Cláudio Abrantes (PDT), Eduardo Pedrosa (PTC), Jaqueline Silva (PTB), José Gomes (PSB), João Cardoso e Reginaldo Sardinha, do Avante, e Robério Negreiros (PSD).