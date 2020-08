Semana de eleições na UnB

MS Mateus Salomão*

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 30/8/16 )

Nos próximos dias, a comunidade acadêmica da Universidade de Brasília (UnB) decidirá os rumos da gestão da instituição. Entre terça e quarta-feira (25 e 26), mais de 52 mil pessoas, entre alunos, professores e funcionários, estarão aptas a votar, pela internet, na eleição para reitor e vice-reitor. Um dia antes, na segunda-feira (24), às 14h, ocorre o quarto e último debate entre as chapas, com mediação da jornalista do Correio e ex-aluna da UnB Ana Paula Lisboa.

Será a chance final para os eleitores definirem suas escolhas para o mandato entre 2020 e 2024. A discussão será remota e transmitida nos canais UnB TV e TV Comunitária e no YouTube da Consulta UnB. Esta é uma eleição atípica. Desde a redemocratização do país, em 1985, as consultas à comunidade acadêmica eram presenciais. Os debates em anfiteatros ou no Ceubinho lotados deram lugar às conversas mediadas por telas. Do mesmo modo, as longas filas para registrar o voto foram substituídas por métodos virtuais.

É com esse desafio imposto pela covid-19 que os candidatos terão a última oportunidade de convencer eleitores antes da votação. Márcia Abrahão (Instituto de Geociências), reitora, e Enrique Huelva (Instituto de Letras), vice-reitor, concorrem à reeleição pela chapa 86 — Somar. Eles disputam com outras três duplas. A chapa 81 — Unifica UnB — Seja Plural é formada por Virgílio Arraes (Departamento de História e ex-presidente da ADUnb) e Suélia Fleury (Faculdade do Gama, engenharias).

O próximo par de oponentes é da chapa 83 — Tempo de Florescer UnB, de Fátima Sousa (Departamento de Saúde Coletiva e ex-candidata ao GDF) e Elmira Simeão (Faculdade de Ciência da Informação). Por fim, está a chapa 89 — UnB Pode Muito Mais, de Jaime Santana (diretor do Instituto de Ciências Biológicas) e Gilberto Lacerda (Faculdade de Educação).



Engajamento

Professor do câmpus Planaltina da universidade e membro da Comissão Organizadora da Consulta (COC/UnB), Rafael Villas Bôas vê com bons olhos os números que a lista final de votantes alcançou. Ao todo, dos 53.641 que têm o direito a voto, 52.077 estão aptos a votar. “Assim, mais de 95% dos integrantes da comunidade acadêmica da universidade poderão participar do pleito”, comemora. Havia receio de que, pelo fato de o uso de e-mail institucional ser obrigatório, a participação fosse baixa, em especial entre estudantes. Jornalista, mestre e doutor pela UnB, Rafael Villas Bôas surpreendeu-se positivamente com os números.

Artur Nogueira é membro discente da COC e afirma estar confiante com o fato de mais de 90% da comunidade acadêmica estar apta a votar. “Isso é um sinal muito bom de que as pessoas estão engajadas e dispostas a participar”, diz. “O engajamento dos estudantes sempre é muito alto. Os grupos dos centros acadêmicos neste período foram tomados pela disputa das ideias, isso é muito bom para que a UnB consiga escolher a melhor chapa nessa consulta”, afirma o membro do DCE.

Segurança

De acordo com o professor Rafael Villas Bôas, “o sistema Helios Voting, que será utilizado nas eleições, é seguro”. Ele afirma que, além da possibilidade de auditoria, o programa foi utilizado em outros momentos pela própria universidade. A respeito de simulações, ele esclarece que nenhuma demanda formal foi apresentada à comissão para apreciação.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

Como votar?

Para participar do pleito, marcado para ocorrer entre terça-feira e quarta-feira, é necessário ter o nome na lista de votantes cadastrados, divulgada na última semana. Confira a relação completa, organizada em ordem alfabética e por categoria (técnicos, docentes e discentes) no link bit.ly/votantesunb. Só participam da consulta aqueles com cadastro institucional regularizado e com e-mail institucional ativo. O acesso ao correio eletrônico institucional é importante, pois será por lá que o estudante ou trabalhador da UnB receberá o link que dá acesso à votação. Confira mais detalhes sobre as eleições no site consultaunb.com.br.