DF tem 2.257 mortes e mais de 147 mil casos

CB Correio Braziliense

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 9/7/20 )

» WALDER GALVÃO

No quinto mês de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o Distrito Federal continua a registrar casos e mortes diariamente. Apenas ontem, a Secretaria de Saúde contabilizou 15 óbitos provocados pela doença e 1.675 pessoas testaram positivo para a covid-19. Com os novos registros, a quantidade de vítimas chegou a 2.257, e a de infectados, a 147.127. Apesar do avanço da pandemia, a capacidade do sistema hospitalar da capital começa a desafogar.

Do total de óbitos contabilizados, 2.062 são de moradores do DF e 195, de pessoas que viviam em outras unidades da Federação, mas faleceram em hospitais da capital. Até o fechamento desta edição, a Secretaria de Saúde não havia divulgado detalhes sobre as mortes computadas ontem, como idade, cidade onde moravam e comorbidades. Apesar da quantidade de contaminados e de mortes, há 128.912 recuperados, portanto, são 15.958 casos ativos.

Ceilândia, a região administrativa mais populosa do DF, soma 17.512 notificações da doença e lidera o ranking de maior incidência do novo coronavírus. Em seguida, está o Plano Piloto, com 12.006 infectados, e Taguatinga, que tem 11.355 casos. As regiões com menos registros da covid-19 são o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) (65), a Fercal (101) e o Varjão (222).

Apesar do avanço da pandemia, a taxa de ocupação da unidade de terapia intensiva (UTI) exclusiva para o tratamento de pessoas com o novo coronavírus começa a baixar. Na rede privada de saúde, há 477 internações para 739 leitos, ou seja, 67,09% do total estão comprometidos. Na rede privada, a sobrecarga é maior. Ao todo, 90% das vagas estão ocupadas: são 243 pacientes e 278 leitos.