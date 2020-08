CB Correio Braziliense

CURSOS

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUm BgnMhDzX7e444aA/featured.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianea raujosilvadf@gmail.com.

Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail escoladoeleitor@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção. O curso oferece conhecimento prático e teórico, das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Aos sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/exten sao-presencial/direito/com pliance-e-anticorrupcao.

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ ciistgiles / Facebook: www.face book.com/stgilesbrasil.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais online. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

OUTROS

Palestra

Para quem sonha em trilhar carreira internacional, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas deste público. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos variados, de curta e longa duração, e seus processos de admissão. A programação será transmitida pelo aplicativo Zoom. Quando: a partir do dia 26 de agosto até 19 de setembro. Para informações e inscrições: www.educa tionusa.org.br/inscricao/.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Quermesse

O Templo Budista de Brasília promove a tradicional Quermesse, desta vez, virtualmente, devido à pandemia da covid-19. O tema do ano é “Toda Vida é Preciosa”. As apresentações culturais será no sábado (29/8), das 19h às 21h, pelo canal do YouTube do Templo: www.youtube.com/c/TerraPuraDF. Os pedidos de delivery e takeout de comida poderão ser feitos durante todo o mês de agosto, de domingo a domingo, pelo site www.quermessefood.com.br.

Transações imobiliárias

Em comemoração ao mês do corretor de imóveis, o Ceteb promove o curso técnico em transações imobiliárias. O valor pode ser pago por boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Mais informações: 3352-6527 / 3218 8330 ou WhatsApp 9 8597-1252.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Estudantes

A Super Estágios oferece cursos de qualificação profissional on-line e gratuito, durante todo o mês de agosto. Estão disponíveis os cursos de marketing pessoal e empregabilidade, operador de inteligência artificial e operador de mídias sociais. Para ter acesso, basta fazer o cadastro no site https://www.superestagios.com.br.





Destaques





Qualificação profissional

» O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.



Guia de turismo

» O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313-8877, das 10h às 16h.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 9/3/20

Trégua no calor



O céu de Brasília está com mais nuvens neste fim de semana graças à chegada de uma massa polar ao Distrito Federal. O calor, que esteve acima dos 32ºC durante a semana, diminuiu um pouco. No entanto, a temperatura deve aumentar nos próximos dias.



Grita geral

Paranoá

Posto policial abandonado

O motorista Marcelo Gomes, 37 anos, morador do Paranoá, reclamou do abandono do posto policial da quadra 10. “Desde o meio do ano passado desativaram esse posto. Agora, está todo pichado e com fiações expostas. Serve, até mesmo, de esconderijo para pessoas que cometem crimes. Além disso, principalmente nos finais de semana este lugar é perigoso”, relata. “O que pretendem fazer com esse posto? Vão deixar abandonado dessa forma? Revitalizar?

Só não pode ficar do jeito que está”, aponta.

» A Administração Regional do Paranoá informou que, em reunião por videoconferência, com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), ficou definido que o espaço do antigo posto policial, da Avenida Central da cidade, vai abrigar duas equipes de saúde da família. Os projetos técnicos de reforma e transformação do posto policial em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) já estão em andamento. Ainda foi acrescentado que, na segunda-feira passada, a administração

fez a limpeza do espaço e colocou vigilantes para manterem a segurança.





São Sebastião

Falta de água

A aposentada Maria Ivone Silva, 73 anos, moradora de São Sebastião, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar do interrompimento de água na cidade. “Na quinta-feira passada, fiquei por várias horas sem água. Não sabia que isso aconteceria. O pior de tudo é que eu não tenho caixa, o que complica muito”, explica. “A equipe da Caesb deveria pensar melhor nos seus usuários. A água é algo essencial para a vida, não deveria faltar em nenhum momento”, finaliza.

» A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que, na última quinta-feira, realizou um remanejamento de tubulações do Sistema de Abastecimento de Água em São Sebastião. Para a execução dos serviços, foi necessário suspender o fornecimento de água, das 7h às 23h30, nas seguintes localidades: Morro Azul, Vila do Boa, Residencial Oeste 103,104, 203, 204, 205, 206, 305, 306, 307 e Bairro Bom Sucesso Conjuntos 11 e 12. A companhia esclareceu, ainda, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Ressaltaram que, com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água. A Caesb salientou que a população pode consultar todos os avisos de falta de água, programadas ou emergenciais, no site da companhia, pelos sistemas IOS ou Android, além da Central de Atendimento no telefone 115.