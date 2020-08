Sargento da reserva da PMDF é morto a tiros no Entorno do DF

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

O primeiro-sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Edvaldo Alves Pereira foi encontrado morto dentro do próprio carro no estacionamento de um mercado no Novo Gama (GO), a cerca de 40 km do DF, na noite de sexta-feira (21/8). Ele levou seis tiros de duas pessoas que saíram de outro carro. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Em nota, a PMDF lamentou a morte o falecimento de Pereira e relembrou a carreira dele. Segundo as informações, ele entrou na corporação em 1988 e serviu no 9° Batalhão, no Gama, de 2006 a 2017, quando entrou para a reserva. O sepultamento do policial será neste domingo (23/8), no cemitério do Gama das 9h às 11h.