Domingo será frio e com possibilidade de chuvas no DF

SS Samara Schwingel

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A seca pode dar uma trégua para os brasilienses neste domingo (23/8). Devido à massa de ar polar vinda do sul do país, há a possibilidade de chuvas em pontos isolados do Distrito Federal.



Além disso, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria derrubou as temperaturas no DF. Durante a madrugada, a capital federal registrou 13ºC e a máxima deve chegar aos 26°C ao longo do dia.

O céu permanece nublado e com rajadas de ventos. A umidade também aumentou e deve ficar entre 90% e 40%. No entanto, segundo o Inmet, ainda é necessário ter atenção e cuidados com a seca no DF, pois a umidade deve voltar a cair durante a semana, podendo atingir os 20%.