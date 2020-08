Covid-19: DF registra 910 novos casos e nove mortes

SS Samara Schwingel

(foto: AFP)

O Distrito Federal contabilizou 910 novos casos de covid-19 entre as 18h deste sábado (22/8) e as 12h deste domingo (23/8). Somando, desde o início da crise sanitária, são 148.037 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus na capital federal. Nove novos óbitos foram registrados e o total chegou a 2.266. Os dados são da Secretaria de Saúde.

Todos os novos infectados e mortos são do DF. Do total de mortes até agora, 2.071 eram da capital federal e 195 pessoas de outras unidades da Federação. A região que mais registrou óbitos foi Ceilândia com 398 desde o início da pandemia no DF.

Em relação ao número de casos, Ceilândia também é o lugar que mais concentra infectados — 17.600 no total. Plano Piloto e Taguatinga vêm em seguida com 12.128 e 11.446 casos, respectivamente. As regiões menos afetadas pelo vírus são Varjão e Fercal, com 224 e 102 casos confirmados.

Desde o início da pandemia, 148.037 pessoas tiveram a doença confirmada. Dessas, 128.903 estão recuperadas e 16.868 ainda estão com o vírus ativo no corpo.