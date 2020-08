Jovem morre em acidente causado por motorista com sinais de embriaguez

SS Samara Schwingel

(foto: Divulgação/CBMDF)

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma mulher de 22 anos morta. Um dos motoristas apresentava sinais de embriaguez. A ocorrência foi registrada por volta das 9h deste domingo (23/8) na DF-280, em Santo Antônio do Descoberto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), um Fiat Palio e um Ford Fusion colidiram.O condutor do Ford não precisou de atendimento médico. Ele apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado à 27ª DP (Recanto das Emas).

Já o condutor do Palio, Felipe Amorim Barbosa, 26, apresentou ferimentos nos membros inferiores e um corte na cabeça. Ele foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Luana Vilarins dos Santos, 22, era passageira do Palio e foi atendida com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e em parada cardiorrespiratória.

As equipes de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros e de suporte avançado do SAMU tentaram reverter a condição clínica de Luana, executando as manobras de reanimação cardiorrespiratória (RCP), por aproximadamente 1h10 minutos. Porém, ela não resistiu e morreu no local do acidente.

Nas redes sociais, colegas e conhecidos de Luana lamentaram o ocorrido. De acordo com as publicações, ela deixa um filho de apenas 3 anos de idade.

A polícia ainda investiga o que teria motivado o acidente.