Militar do Exército é preso após tentar matar pessoa em festa

DD Darcianne Diogo

(foto: PCDF/Divulgação)

Um militar do Exército Brasileiro foi preso acusado de tentar matar um homem durante uma festa, em uma chácara no Gama, na noite deste sábado (22/8). O acusado foi detido no mesmo dia.

Segundo as investigações, o suspeito estava em uma comemoração de aniversário com cerca de 100 pessoas, próximo ao campus da Universidade de Brasília (UnB) da região administrativa. Na ocasião, o militar teria ido ao banheiro e encontrou a vítima, momento em que sacou a arma de fogo e efetuou disparos.

A vítima, mesmo ferida, passou a lutar contra o militar com intuito de desarmá-lo, entretanto, mais disparos foram efetuados, atingindo o suspeito e um homem que o acompanhava.

Após a confusão, os três baleados foram socorridos no Hospital Regional do Gama (HRG). Os agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prenderam o militar em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado tentado, sendo, em seguida, acionada a equipe do Exército Brasileiro para a escola e custódia do preso.