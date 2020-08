Estacionamento do Hospital de Base passará por obras de revitalização

CB Correio Braziliense

Estacionamento do Hospital de Base ficará interditado neste domingo (23/8) e segunda-feira (24/8) - (foto: Breno Fortes/CB/D.A Press - 23/7/17 )

O acesso ao estacionamento externo do Hospital de Base, na Asa Sul, ficará bloqueado a partir das 20h deste domingo (23/8) para a realização das obras de revitalização. De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), o fluxo de veículos será liberado a partir das 17h de segunda-feira (24/8).

No local serão realizados serviços de poda de árvores, limpeza de bueiro, além da lavagem e desinfecção de calçadas e vias.

Como alternativa, os motoristas poderão estacionar no Setor Comercial Sul ou nos estacionamentos da via S3. O Detran alerta que estacionar de forma irregular e em local proibido não será tolerado.

Equipes de policiamento e fiscalização de trânsito atuarão no local para reduzir os impactos na fluidez do tráfego.