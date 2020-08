Covid-19: DF registra mais 1.871 casos e 17 mortes pela doença

CB Correio Braziliense

(foto: Leopoldo Silva)

O Distrito Federal registrou, de sábado (22/8) para este domingo (23/8), mais 17 mortes por Covid-19 e mais 1.871 novas infecções pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, são 148.998 notificações confirmadas da doença.

Enquanto 87,5% dos pacientes totais se recuperaram da contaminação, 1,5% morreu. São 130.369 pessoas que venceram a doença, mas 2.274 que não resistiram. Dos falecidos, 192 residiam em outras unidades da Federação, enquanto 2.079 viviam no DF.

Ceilândia e Plano Piloto lideram na quantidade de casos, respectivamente, com 18.516 e 12.159 ocorrências confirmadas. Em número de casos, as regiões são seguidas por Taguatinga, com total de 11.574 ocorrências.

Leitos

Levantamento da Secretaria de Estado de Saúde mostra que a taxa de ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva (UTI) está em 65,13%. Todos os hospitais da rede pública ainda têm leitos vagos, sejam com sejam sem suporte para hemodiálise.

O Hospital de Campanha Mané Garrincha está com 95% das vagas ocupadas. O Hospital da Ceilândia está com 85% dos leitos de UTI tomados.