CB Correio Braziliense

» TRÂNSITO

Jovem morre após colisão na DF-280

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma mulher de 22 anos morta, ontem, na DF-280, próximo a Santo Antônio do Descoberto (GO). Um dos motoristas, do Ford Fusion, apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado à 27ª DP (Recanto das Emas). Já o condutor do Palio, Felipe Amorim Barbosa, 26, apresentou ferimentos nos membros inferiores e um corte na cabeça. Ele foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Luana Vilarins dos Santos, 22, era passageira do Palio e foi atendida com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e parada cardiorrespiratória. Porém, ela não resistiu e morreu no local do acidente. Nas redes sociais, colegas e conhecidos de Luana lamentaram o ocorrido. De acordo com as publicações, ela deixa um filho de 3 anos. A polícia investiga o que teria motivado o acidente.



» FESTA NO GAMA

Militar atira em duas pessoas

Um militar do Exército Brasileiro foi preso, acusado de tentar matar um homem durante uma festa, com aglomeração, em uma chácara no Gama, na noite de sábado. Segundo as investigações, o suspeito estava em uma comemoração de aniversário com cerca de 100 pessoas, próximo ao campus da Universidade de Brasília (UnB) da cidade. Na ocasião, o militar teria ido ao banheiro e encontrou a vítima, momento em que sacou a arma de fogo e efetuou disparos. A vítima, mesmo ferida, passou a lutar contra o militar com intuito de desarmá-lo, entretanto, mais disparos foram efetuados, atingindo o suspeito e um homem que o acompanhava. O militar foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado tentado, sendo, em seguida, acionada a equipe do Exército Brasileiro para a escolta e a custódia do preso. O militar está no Hospital das Forças Armadas (HFA) e um procedimento interno foi instaurado para apurar o fato. Além disso, a arma usada pelo suspeito não era do Exército.



» VICENTE PIRES

Apreensão de armas, drogas e dinheiro

Policiais militares do batalhão de Taguatinga apreenderam duas armas de fogo, munições, drogas e R$ 1,9 mil em Vicente Pires, na noite de sábado. Em uma das ocorrências, um homem foi preso, na Rua 8, com uma pistola calibre 45, seis cartuchos de munição e uma grande quantia em dinheiro. Pouco tempo depois, a patrulha policial apreendeu dois quilos de maconha e um revólver na Colônia Agrícola Samambaia. Ao avistar a viatura, a dupla que estava com a droga e a arma arremessou a sacola e fugiu.