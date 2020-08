Último debate antes das eleições da UnB ocorre nesta segunda

CM Cibele Moreira

(foto: Consulta UnB/Eu,Estudante)

Candidatos à Reitoria da Universidade de Brasília (UnB) participam de debate que poderá ser decisivo no resultado das eleições que ocorrem nesta terça-feira (25/8) e na quarta-feira. A discussão está marcada para esta segunda (24/8), às 14h, e será realizada de forma remota com transmissão simultânea pelos canais UnBTV e TV Comunitária, além do perfil do YouTube da Consulta UnB e do site Eu, Estudante. A mesa redonda contará com mediação da jornalista do Correio e ex-aluna da UnB Ana Paula Lisboa, subeditora do Eu, Estudante.



Esta é uma eleição atípica dentro da comunidade acadêmica que precisou se adaptar com a pandemia do novo coronavírus. Sem poder realizar eventos com grande público de forma presencial, os debates que ocorriam em anfiteatro lotado tiveram que migrar para as conversas mediadas por videoconferência. A votação também sofreu ajuste e será de forma virtual.



Mais de 52 mil pessoas, entre alunos, professores e funcionários, estarão aptas a votar, pela internet, na eleição para reitor e vice-reitor. Para auxiliar na escolha, os candidatos das quatro chapas reúnem-se uma última vez para defender o seu pleito. Disputando à reeleição a reitora Márcia Abrahão (Instituto de Geociências) e Enrique Huelva (Instituto de Letras), vice-reitor, concorrem pela chapa 86 — Somar.

Pela chapa 81 — Unifica UnB – Seja Plural, está o ex-presidente da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) Virgílio Arraes (Departamento de História) e Suélia Fleury (Faculdade do Gama, engenharias).



A ex-candidata ao Governo do Distrito Federal Fátima Sousa (Departamento de Saúde Coletiva) participa pela chapa 83 — Tempo de Florescer UnB, com Elmira Simeão (Faculdade de Ciência da Informação). Por fim, está a chapa 89 — UnB Pode Muito Mais, de Jaime Santana (diretor do Instituto de Ciências Biológicas) e Gilberto Lacerda (Faculdade de Educação).