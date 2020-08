Homem cai de embarcação no Lago Paranoá e é socorrido pelos bombeiros

CB Correio Braziliense

Rapaz de 30 anos teria caído de uma embarcação nas proximidades da Vila Náutica - (foto: Divulgação / CBMDF)

Um homem de 30 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal após cair de uma embarcação no Lago Paranoá. O chamado ocorreu por volta das 20h10 do domingo (23/8), nas proximidades da Vila Náutica.

Tripulantes da embarcação Miami Boats informaram aos bombeiros que o rapaz teria caído na água a cerca de 200 metros da margem. Pela falta de luminosidade, foi preciso desligar os motores da embarcação do Corpo de Bombeiros, para enfim, escutar os gritos de socorro da vítima.

Com o auxílio de equipamentos de iluminação, o Grupamento de Busca e Salvamento localizou o rapaz que apresentava sinais de cansaço e estava sem forças para chegar às margens do Lago.

Os mergulhadores da corporação socorreram a vítima e realizaram os primeiros atendimentos, prevenindo uma possível hipotermia. O homem foi encaminhado para o Hospital de Base estável, consciente e orientado.