Manhã fria nesta segunda ainda é consequência da massa de ar polar

CB Correio Braziliense

Massa polar causou queda nas temperaturas no DF - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O tempo frio continua na capital neste começo de semana. De acordo com medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada nesta segunda-feira (24/8), no Distrito Federal, foi de 13.9°C. A máxima pode chegar a 27°C.

A umidade relativa do ar varia entre 80% e 35%. Com céu claro e poucas nuvens, o sol irá predominar na maior parte do tempo. Não há possibilidade de chuva.

Essa queda de temperatura é reflexo da massa de ar frio que chegou na região Centro-Oeste na última sexta-feira (21/8). Porém, segundo o meteorologista do Inmet Francisco de Assis Diniz, essa corrente chegou com pouca intensidade.

“A previsão é que, no final da semana, o calor retorne com alta na temperatura e umidade variando abaixo dos 30%”, ressalta Assis.