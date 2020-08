Policia ambiental prende homem acusado de pesca irregular

CB Correio Braziliense

Foram aprendidos 200 metros de redes de pesca e 10kg de pescados - (foto: BPMA )

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) prenderam um homem acusado de pesca irregular, neste domingo (23/8). Ele e mais quatro homens foram vistos utilizando rede de pesca na represa de Queimados, na zona rural de São Sebastião.

A equipe do Grupamento de Operações no Cerrado encontrou 200 metros de redes de pesca e 10 kg de pescado. Um dos homens assumiu ser dono das redes e confessou que as usava para a prática de pesca e que não tinha autorização para o uso das mesmas.

O homem foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) e foi autuado em flagrante por prática de crime ambiental tipificada por uso de objetos não permitidos.