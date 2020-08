Motorista se distrai com filho de 3 anos e perde controle do carro

CB Correio Braziliense

A criança foi encaminhada ao hospital com escoriações leves e um corte na boca - (foto: Divulgação / CBMDF)

Um motorista de 37 anos perdeu o controle do veículo ao se distrair com o filho pequeno, de 3 anos de idade, que se encontrava agitado no banco de trás. O carro trafegava no eixinho W quando saiu da pista e atingiu a mureta de proteção da ventilação da passarela subterrânea, na altura da quadra 108 na Asa Sul.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a pista precisou ser interditada e o trânsito foi desviado para a tesourinha mais próxima. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (23/8).

O motorista não apresentou ferimentos, porém, o filho sofreu escoriações no rosto, um pequeno edema na testa e um corte na língua. Ele foi atendido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital acompanhado do pai.