Covid-19: mais 25 mortes são registradas nesta segunda no DF

SP Sarah Peres

Ceilândia ainda é a região com maior número de casos no DF e o hospital sente a pressão - (foto: Gustavo Moreno/CB/D.A Press - 22/4/13)

A Secretaria de Saúde (SES-DF) contabiliza mais 25 mortes pela covid-19 nesta segunda-feira (24/8) e chega a 2.299 óbitos. Os números englobam vítimas de outros estados da Federação que receberam atendimento no Distrito Federal. Se contarmos apenas os casos de residentes locais, os registros de óbitos passam para 2.102, segundo levantamento da pasta.

O balanço indica que houve 508 novos diagnósticos positivos e já são 149.506 residentes locais contaminados pela doença. Deste total, 53,4% são mulheres (79.775) e 46,6% são do gênero masculino (69.731). A faixa etária com mais doentes é do grupo de 30 a 39 anos, com 40 mil casos. Depois aparecem pessoas entre 40 e 49 anos (33,24 mil) e, então, jovens entre 20 e 29 anos (27,49 mil).

O levantamento da secretaria também mostra Ceilândia como a região administrativa que lidera os casos infectados, com 17.867 registros. Em segundo lugar está a área do Plano Piloto, que contabiliza 12.194 diagnósticos. Depois está Taguatinga (11.614) e, em quarto, Samambaia (9.362). O Gama aparece em quinto no ranking, com 7.109 pessoas contaminados.