Homem é preso em flagrante por torturar bebê com chicote

JF Jaqueline Fonseca

(foto: Divulgação / PCDF)

Um homem de 21 anos foi preso em por bater e torturar um bebê de apenas nove meses com um chicote. Caso aconteceu no Itapoã. Após ser denunciado pela avó da criança, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado até a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Segundo a delegada responsável pela investigação, Jane Klébia o homem convivia com a mãe da criança há cerca um de ano e agredia os três filhos da jovem, de 22 anos: um de cinco anos, um de três, e o bebê de nove meses. A mãe teria admitido ter conhecimento da frequente violência.

No último domingo, a criança de cinco anos estava na casa da avó e, na hora de voltar para casa, disse que não queria ir porque era agredida pelo padrasto. A avó foi até a casa e encontrou o caçula com marcas da surra de chicote. "O bebê tinha uma lesão mais antiga, que demonstra que vinha sendo agredido há mais tempo. A mãe confirmou que o companheiro, com quem convivia há 1 ano, agredia as crianças", destacou a delegada. O bebê teria sido chicoteado por estar chorando.

O homem está preso pelo flagrante do crime de tortura contra o bebê de nove meses e um inquérito será instaurado para investigar a agressão contras as outras duas crianças. Em depoimento, ele não quis se pronunciar.