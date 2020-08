Terracap licita terrenos no DF para atividades econômicas diversas

CB Correio Braziliense

Terracap lança edital para vender terrenos em 14 regiões do Distrito Federal - (foto: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou um novo edital de licitação para vender 100 terrenos localizados em 14 regiões administrativas do DF destinados à implantação de atividades econômicas diversas. O certame ocorrerá virtualmente, em 1º de setembro, às 9h. O cliente pode optar por fazer todo o procedimento licitatório on-line, mas há opção de entregar a proposta de compra e o comprovante da caução também pessoalmente no drive-thru localizado no estacionamento da Terracap.



O prazo para a caução se encerra em 31 de agosto e a licitação, em 1º de setembro. As condições de pagamento, a depender do imóvel escolhido, são: 5% de caução, entrada (com abatimento da caução) e o restante em até 180 meses. O download do edital com a lista dos imóveis, endereços, metragens e preços pode ser feito no site da Terracap.

Confira algumas possibilidades

No Centro de Atividades do Lago Norte há um terreno com área de 36,1 mil m² para a construção de unidade hospitalar e que possui alto valor agregado. Nesse caso, o lote pode ser pago em até 36 meses, com entrada a partir de R$ 2,1 milhões.

Para aqueles com interesses em adquirir uma propriedade para uso institucional, o Sudoeste é uma alternativa. O imóvel tem metragem de 1,5 mil m² e entrada a partir de R$ 201,5 mil, e pode ser parcelado em até três anos.

Em Águas Claras há opções de imóveis para construção de prédios residenciais – Habitação multifamiliar. Na QS 07, há lote com área de 1,1 mi m². A entrada inicial é de R$ 86,1 mil e 36 meses para pagar.

Na região administrativa de Samambaia existem 33 oportunidades para pequenos empresários. O edital oferta um lote com metragem de 100 m², cuja entrada é a partir de R$ 6,6 mil. O restante pode ser pago em até 180 meses. De acordo com as definições de uso e ocupação do solo, empresas de todo o setor produtivo podem se instalar nos imóveis.

Com núcleo urbano dinâmico, numeroso e consolidado e mais de 250 mil habitantes, Samambaia tem comércio em expansão. A RA possui rede pública de escolas e hospitais, além de parque ecológico. A região também é servida por malha viária planejada que inclui um ramal da Metrô-DF.

Nas regiões administrativas do Gama, do Guará e da Ceilândia também há terrenos com preços acessíveis para quem quer expandir ou abrir um novo negócio. Na Ceilândia, são 12 oportunidades. A menor tem metragem de 365 m² e entrada a partir de R$ 17 mil. No Gama, são cinco terrenos com tamanhos que variam de 275 m² a 3,5 mil m². Nesse caso, as entradas são a partir de R$ 11 mil. No Guará, cidade com poucas unidades e grande procura nas licitações da Terracap, são quatro lotes: o mais em conta, com entrada de R$ 203 mil e metragem de 1,6 mil m².

Como participar

Leia atentamente o edital e escolha o imóvel;

Preencha a proposta de compra – disponível no site da Terracap;

Recolha a caução, correspondente a 5% do valor do lote, que funciona como exigência para habilitação na licitação. O valor precisa ser recolhido em uma agência do BRB, a partir de depósito identificado, transferência eletrônica (TED) ou pagamento de boleto expedido no site da Terracap, necessariamente em nome do próprio licitante ou pelo seu legítimo procurador até o dia 31 de agosto. A não apresentação da procuração implica em desclassificação automática do licitante;

O próximo passo é entregar a proposta. O cidadão tem a opção de se dirigir à Terracap no endereço: SAM Bloco F, Edifício Sede Terracap, Asa Norte, e depositar o documento devidamente preenchido na urna da Comissão de Licitação, no drive-thru do estacionamento da Agência, em 1º de setembro, entre 9 e 10h.

O procedimento também pode ser feito on-line. O cliente anexará o comprovante de pagamento de caução. Nesta modalidade, a proposta também deve ser enviada eletronicamente no mesmo dia e horário.

Para os licitantes preliminarmente classificados, a documentação exigida no edital deve ser entregue por meio da plataforma on-line, no site www.terracap.df.gov.br, no menu Serviços, opção Requerimento Online, ou por meio do endereço eletrônico da Comissão de Licitação.

É dever do licitante atentar para todas as cláusulas do edital, em especial a que se refere à possível incidência do pagamento de taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) ou do Direito de Construir (Odir).

* Com informações da Terracap