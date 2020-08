Covid-19: DF registra 2.316 mortes e mais de 150 mil casos da doença

DD Darcianne Diogo

(foto: Reuters/Ricardo Moraes/Direitos Reservados)

O número de mortes causadas pela covid-19 no Distrito Federal chegou a 2.316, segundo dados da Secretaria de Saúde, divulgados às 18h33 desta segunda-feira (27/8). No total, a capital da República contabiliza 150.519 pessoas infectadas pela doença. Dessas, 131.599 estão recuperadas.

Até a noite desta segunda-feira, 42 novas mortes foram registradas. Desse total, no entanto, cinco ocorreram hoje. Três mulheres e dois homens perderam a vida vítimas da covid-19 — todos apresentavam comorbidades, como doença cardiovascular, distúrbios metabólicos, obesidade e pneumopatia.

Entre as vítimas, 2.119 residiam no DF e 197 são pacientes de outras unidades da Federação, mas que estavam internados em hospitais de Brasília. Separado por região administrativa, Ceilândia continua a ocupar o ranking do maior número de casos e mortes causadas pelo coronavírus. Lá, são 18.691 notificações e 436 óbitos. Em seguida, aparece o Plano Piloto, com 12.293 casos.