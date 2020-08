A beleza que resiste

CM Cibele Moreira

Quem não parou para admirar a beleza dos ipês no meio da correria do dia a dia? Tirar aquela tradicional foto ao lado das árvores que colorem o Distrito Federal virou marca registrada entre os brasilienses. Alguns colecionam várias fotografias de anos anteriores e não perdem uma floração, outros curtem apenas observar e há aqueles que têm a sorte de contemplar em frente de casa um jardim de ipês. O destaque deste fim de agosto é o ipê-amarelo, que tem colorido o horizonte seco, típico desse período na capital.

De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), são mais de 200 mil árvores de ipê em floração no Distrito Federal. Destas, 70 mil são da coloração amarela. Segundo o chefe do Departamento de Parques e Jardins da Novacap, Raimundo Oliveira Silva, a floração dessa variedade começa em agosto e segue até o início de outubro.

“O ipê-amarelo é bem representativo. É o símbolo do Governo do Distrito Federal e é um dos que mais chamam a atenção pela beleza. Turistas costumam vir a Brasília para ver a floração do ipê, que se destaca na capital”, pontua Raimundo. Ele ressalta que um dos desejos do Executivo local é ter em torno de um milhão de ipês espalhados por todo o DF. Neste fim de ano, estão previstos o plantio de mais 60 mil árvores desta espécie, nas mais variadas cores.

Para o morador da 402 Norte, Diogo Vilela Ferreira, 31 anos, a floração do ipê fez com que a família saísse com o objetivo de registrar o colorido da tradicional árvore. Ao lado da esposa, Stephanie Ferreira, 31, e do filho Daniel, de um ano e meio, os três arranjaram um tempo do dia para apreciar a floração e fazer um registro. “Todo ano, quando floresce, a gente faz pelo menos um registro. É uma flor muito bonita”, ressalta ele, que mora em uma quadra onde há várias árvores desta espécie. “Não dá para ver da nossa casa, mas é bem perto, então acaba sendo um passeio gostoso de fazer”, pontua.

O Alexandre Brasil, 45, teve mais sorte. Morador da 210 Norte, conta que da janela do apartamento dá para admirar um jardim de ipês das mais variadas cores. “É lindo demais. Aqui tem amarelo, roxo, branco. Sempre que posso, tiro um tempinho para apreciar. A gente tem de zelar mais das áreas verdes da cidade. Ficamos muito tempo na internet, dentro do apartamento, e não aproveitamos o mundo, a natureza”, pontua. “Antigamente as pessoas faziam questão de participar e plantar árvores nas áreas comuns. Algo que não vemos tanto ultimamente. Acredito que as plantas têm o poder de unificar as pessoas”, relata.

Dono de uma lanchonete na 202 Sul, Daniel Levoni Moura, 37, afirma que ter um ipê-amarelo em frente ao estabelecimento trouxe sorte para o negócio. “Muita gente para aqui na frente para tirar foto com a árvore e também aproveita para tomar uma água de coco, tomar um suco”, comemora. De acordo com ele, o ipê-amarelo representa a alegria da cidade. “É o símbolo de Brasília”, ressalta.

A biomédica Natasha Levoni, 32, enfatiza que o ipê traz vida para a cidade. “Nessa época do ano Brasília fica seca, é uma época muito triste. Então vem o ipê-amarelo e dá vida! Se destaca no meio da paisagem”, observa. Moradora do Lago Sul, ela conta que sempre que vê uma árvore desta espécie, que está com flor, ela se dá um tempo para apreciar e tirar ao menos uma foto. “Esses dias mesmo, estava comentando para o meu neném de um ano e meio sobre a floração do ipê-amarelo. Tenho até uma foto com ele todo de amarelo ao lado da árvore. Adoro essa foto”, relata.

Segundo Raimundo Silva, da Novacap, a região que concentra o maior número de árvores de ipê é o Plano Piloto, com mais de 100 mil árvores em floração. O Eixo Rodoviário que corta a Asa Sul e Asa Norte possui um grande número de ipês, além das entrequadras e da Esplanada dos Ministérios. A cidade agradece.

