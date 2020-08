Agentes impedem fuga de criminosos de presídio de Caldas Novas, em Goiás

SP Sarah Peres

(foto: DGAP/Divulgação)

Agentes penitenciários da Unidade Prisional Regional de Caldas Novas, município de Goiás distante 306km do Distrito Federal, impediram a possível fuga de um grupo de detentos. Os servidores da Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) flagraram a ação dos suspeitos nesta segunda-feira (24/8).

Os policiais realizavam uma ronda de rotina no interior do presídio, no momento em que escutaram um barulho em uma das celas. Os servidores decidiram averiguar a situação e, ao chegarem, viram um grupo de internos serrando as grades de um dos cárceres.

Os agentes recolheram os objetos utilizados na serra e abriram um procedimento administrativo interno para apurar o caso. Os custodiados também sofreram sanções disciplinares por tentarem fugir da unidade prisional.

O crime foi reportado pela administração do presídio à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, assim como à Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO).