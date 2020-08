PMDF apreende 12 pássaros silvestres em residência no Sol Nascente

DD Darcianne Diogo

(foto: PMDF/Divulgação)

Após denúncias anônimas, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na noite desta segunda-feira (24/8), 12 pássaros silvestres, que estavam sendo mantidos em cativeiro, em uma chácara no Setor Habitacional Sol Nascente.



O proprietário do imóvel, 43 anos, confessou aos militares que não tinha autorização para criar as aves e recebeu os pássaros de um amigo. Os animais foram encontrados em gaiolas e estavam mantidos em cativeiro.



Diante disso, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime contra a fauna e o autor foi liberado. Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).